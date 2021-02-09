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新冠確診津貼申請 一月後明顯上升

2021-02-09 列印
　　政府去年特定為確診新冠肺炎而「手停口停」的患者，推出五千元恩恤現金津貼。社會福利署助理署長葉巧瑜昨在立法會上說，隨著本地確診個案上升，申請者自今年一月後明顯上升，截至上周四共收到七百七十八宗申請，至今有六百五十宗獲批，九十宗有待審批，會調配人手處理。另外，社會福利署署理副署長陳德義表示，社署的資助服務去年十二月起作出特別安排，各類服務中心會部份開放或調整服務，但會維持必須及基本的服務，會按疫情發展及不同需要調整。

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