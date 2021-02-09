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當局研到食肆須掃「安心出行」

2021-02-09 列印
■當局將積極考慮，要求某些場地的使用人士，須先掃描程式二維碼。
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　　政府去年十一月推出「安心出行」流動應用程式，讓市民紀錄行蹤。創新及科技局長薛永恒表示，當局將因應疫情發展，積極考慮會否要求某些場地的使用人士，例如市民進入食肆前，需要先掃描程式二維碼，從而加強防疫抗疫工作。他續指，食客會在餐廳內除下口罩飲食，是相對較高風險的行為。

　　薛永恒在一個立法會委員會上說，「安心出行」流動應用程式至今已有五十二萬名市民下載，全港有六萬九千個場地展出相關二維碼，供市民紀錄行蹤；而程式對防疫抗疫「至關重要」，除了在宣傳和推廣外，現時已規定食肆等場所，必須張貼二維碼。另外，政府上周四起表示，所有公務員及公眾人士需要事先掃描「安心出行」二維碼，方可進入政府總部。

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