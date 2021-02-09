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美股中段升191點

2021-02-09 列印
　　投資者憧憬美國即將推出抗疫紓困方案，歐美股市昨晚普遍向上。杜指中段報三一三三九點，升一百九十一點；納指則報一三九五○點，升九十四點。

　　滙控美國預託證券價格見四十一點七九港元，升零點四四港元；騰訊則見七百三十七點五六港元，升一點零六港元。
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