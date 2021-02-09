  • 2021年2月9日 星期二
  • 19º
  • 79%
熱門： 劉德華黃嘉雯夏博義黎智英ERROR

日報新聞 > 港聞

旅發局網上新春市集 推介數百款應節商品

2021-02-09 列印
旅發局網上新春市集 推介數百款應節商品
Previous Next

　　旅發局「迎春接福·就在香港」新春推廣昨天開鑼，重點活動為網上新春市集，由即日起至二月二十六日（年廿七至正月十五）一連三星期，市集推介逾七十個本地品牌共數百款產品，除了賀年應節美食，還有情人節精品，當中不乏獨家及首次發售的商品，供大家網上選購，包括由老字號與年輕品牌聯乘的應節美食，所有產品均特別為「香港春日市集」設計和製作，獨家在市集限量發售，並每天預留特定數量供市民選購。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd