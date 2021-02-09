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林鄭訪農場行街市 向商戶市民拜早年

2021-02-09 列印
林鄭訪農場行街市 向商戶市民拜早年
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　　特首林鄭月娥昨到訪八鄉一個種桃花的農場和天水圍天幕街市，了解銷售情況，她先到訪一個已種年花五十多年的農場，感謝該名年逾八十的花農多年來為禮賓府供應賀年桃花，她承認年宵市場改動對花農造成一定影響，希望花農諒解。其後她到訪天水圍的天幕街市，與商戶和市民交談，指政府會繼續興建新的公眾街市和改善現有街市設施；她在街市內購買了一些水果，並向商戶和市民拜個早年。

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