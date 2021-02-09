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日潛艇與港貨輪相撞 三自衞隊成員輕傷

2021-02-09 列印
日潛艇與港貨輪相撞 三自衞隊成員輕傷
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　　日本海上自衞隊潛艇蒼龍號昨與一艘香港註冊貨輪相撞，三人受傷。事發在高知縣足摺岬外海，當時蒼龍號（見圖）正進行訓練，在準備浮出水面期間與在水面上航行的貨輪碰撞，潛艇船身受損但不影響航行，三名自衞隊成員受輕傷。

　　與蒼龍號相撞的香港註冊貨輪「鴻通」，船上二十一名中國籍船員未有受傷，貨輪上周五由山東青島出發，事發時載有九萬公噸鐵礦石，據報商船無受損。日本首相官邸已因應事件緊急成立危機管理中心，首相菅義偉指示盡力確保貨輪安全。
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