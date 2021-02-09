英國人喜愛安神助眠片

很多旅居英國的人，會在連鎖店譬如H&B店內找到NEW NORDIC的產品，有時New Nordic亦會收到香港人的郵件，指在英時經常買NEW NORDIC的產品。



在云云的NEW NORDIC產品中，安神助眠片是最受英國消費者的歡迎，香港的安神助眠片只有60片包裝（每天兩粒，足夠一個月的用量），然而英國那兒的卻有20片、40片和100片的多款包裝，可見英國人服用它的普遍程度。



睡眠對人的健康的重要性是毋庸置疑的。不僅睡覺時間不能太短，而且睡眠的質量尤為重要。一覺醒來如果還記得自己一夜多夢，便有如一個晚上沒睡，在夢中工作和忙碌，那真的很不健康。



安神助眠片的成分有蜜蜂香蜂草、洋甘菊、茶氨酸、鎂和5種維他命B，功效都是為了維護神經系統，舒緩緊張的情緒，讓人睡得更深、更安穩，醒來可以覺得身體得到了休息。



現代人面對的壓力太多了，打工族、老闆、學生、做子女的都各有各的難處。但是到了睡覺的時候，甚麼心事都需放下，安穩睡覺，煩惱待明天一覺睡醒再來處理！



再分享一件真事。以前有一位從NEW NORDIC退休的同事，她是位丹麥人，退休前她有服用安神助眠片，覺得這對她因工作壓力而產生的焦慮很有幫助。這對NEW NORDIC而言，是件十分欣慰的事。因為一種產品的成分只要是天然無害的，無論是讓深度睡眠時間延長，或是減少白天的焦慮情緒，都是好事。



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