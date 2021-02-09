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前港姐胞姊疑放貓入洗衣機被捕

2021-02-09 列印
■女事主將小貓困在洗衣機內開動，聲稱要「惡搞」小貓。
■貓貓懷疑受驚，頭部一度貼着機門欲掙扎逃走。
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　　最近網上流傳一則Instagram短片，疑為前香港小姐冠軍黃嘉雯的胞姊，將一隻胡亂便溺的貓隻困在洗衣機內開動，聲稱要「惡搞」小貓，遭網民猛烈批評。

　　女事主把小貓放進向上揭蓋式的洗衣機內，洗衣機轉動時，貓隻懷疑受驚，頭部一度貼着機門欲掙扎逃走。當停止轉動，貓隻隨即跳出逃跑。

　　女事主疑為一九年香港小姐冠軍黃嘉雯的胞姊Yuki Wong。黃指姊姊一向好錫小動物，但她在今次事件「的確唔啱同處理得唔好」。

  愛協指當主人遇到寵物「唔聽話」時，應使用鼓勵和獎賞形式讓寵物學習良好行為；該會亦為寵物主人提供不同課程。

　　警方調查事件後，以涉嫌殘酷對待動物拘捕一名女子。
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