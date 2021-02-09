﻿康宏擬下周三公佈業績﻿ ﻿馬時亨：會「睇實盤數」﻿

停牌逾三年的康宏環球（1019）早前預告下周三公佈業績，早前爭取加入董事局失敗的前高官馬時亨揚言，屆時會「睇實盤數」，包括關注核數師的審計準則，以及康宏現金流是否足夠營運，對此拭目以待，並相信財務匯報局會跟進。



康宏日前表示，最快下周三公佈一七至一九年財務業績，以滿足復牌條件，並已發盈警，料這三年均錄得虧損。過去五個月一直關注康宏管治的馬時亨表示，屆時會緊盯帳目，仔細了解其核數師的審計準則，包括有沒有做足應有撇帳，如一六年康宏曾借予前政務司司長唐英年胞弟唐慶年公司一筆九千萬元無抵押免息貸款，能否收回款項。他亦關注公司現金流，以及核數師是否判斷康宏仍具備持續經營能力。他形容今次業績是萬眾矚目，因去年康宏為復牌更換核數師，料財匯局亦會跟進。



馬時亨憂現金流所剩無幾



康宏對上一次公佈業績數到一七年中期，當時擁有八億元現金，馬時亨以康宏日前盈警來推測，憂慮其現金流經過這三年半已所剩無幾，「你一路出血，另一邊又出糧，遲早一日會無錢。」他謂，康宏一直指責前董事曹貴子在公司有不當行為，但至今已逾三年，即使有影響，也不應再把業務轉差諉過於人。



馬時亨批評，康宏早於去年十一月預告年底前刊發業績，惟其後不斷延期，在公佈盈警時亦一度遺漏根據《收購守則》將文件呈交證監會，不斷應驗他多次指出的公司管治問題，「公道自在人心」，並認為現時康宏多達六名的獨立非執行董事亦告失職。



上月康宏股東會鬧雙胞，康宏召開的股東特別大會（EGM）剔除「深圳幫」股東郭曉群一方的投票權，令郭曉群、馬時亨、立法會議員石禮謙等人無法入局，而郭曉群一方同日自行表決通過入局議案。馬解釋，如果郭曉群的投票權沒有被「DQ」，在康宏的EGM上應可取得總股本的百分之五十四點六贊成票通過議案，較他們籌集到百分之五十一點二股東票還要多，反映有其他小股東支持。他稱，郭一方自行表決的結果已通知康宏，但雙方仍僵持不下，並指對康宏的行動「仍有很多想法」，繼續爭取入局仍是選項之一，但目前不便透露詳情。



