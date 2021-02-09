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食環職員偷Donki性玩具 簽守行為一年

2021-02-09 列印
　　食物環境衞生署助理小販管理主任，承認去年十二月在尖沙咀「激安の殿堂」（Don Don Donki）偷竊一件性玩具震動器被捕，昨日在九龍城法院提堂，控方同意簽保守並撤銷不起訴他盜竊罪。裁判官下令他自簽一千港元、守行為十二個月，另須支付三百元堂費。

　　被告李炬德三十歲，案發時為食物環境衞生署助理小販管理主任。案發於去年十二月十二日晚近九時，涉事超市的便衣保安員目睹被告在店內遊蕩，形迹可疑，更見他從貨架上將一件TENGA震動器放入其連帽衞衣的前袋內，再伸手入衫袋內將震動器的包裝膠袋拆掉。他沒有付款便離開，在離開店舖前，再將拆出來的包裝，用紙巾包裹着掉到垃圾桶，保安隨即將他截停及報警。警誡下被告承認：「我一時貪心偷嚟自己用」。

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