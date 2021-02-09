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女兒猝死　認知障礙母伴屍多日

2021-02-09 列印
■認知障礙母親在長者屋單位內，伴女兒屍體多日。
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　　粉嶺暉明路雍盛苑一個長者屋單位發生母親伴女屍悲劇。四十四歲姓嚴女兒在雍盛苑長者住屋單位猝死，但其七十九歲姓黎患認知障礙母親，疑不知女兒去逝伴屍多日。本周日傍晚六時，保安員多日未見母女出門恐生意外報案，消防員破門入屋始揭發慘劇；母親送院檢驗後無大礙。據了解，死者十多年前由廣州來港照顧母親，警方初步調查，相信死者母親患病不知女兒情況，靜坐輪椅上伴女兒屍；相信案件無可疑，列屍體發現處理；至於女死者死因有待驗屍後確定。

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