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港流浪牛料十年後減半

2021-02-09 列印
港流浪牛料十年後減半
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　　立法會研究動物權益相關事宜小組委員會昨討論流浪牛隻事宜，漁護署指本港有約九百八十隻黃牛及一百六十隻水牛，當中約八百隻已絕育，預料十年後的流浪牛隻數目會減少一半。

　　漁護署助理署長（檢驗及檢疫）薛漢宗稱，過去三年，每年平均處理約二百宗牛隻傷病個案，大部份為輕微受傷如擦損皮膚或遭昆蟲附上身體，亦有少量牛隻跌進引水道。

　　有議員關注多了人去郊遊及露營，恐影響牛隻聚居地，薛漢宗指牛隻不會缺乏食物及水源，更提醒露營人士餵飼牛隻屬錯誤行為，因牛隻適合吃自然粗食，如吃麵包或會殺死胃內細菌，嚴重可致命。

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