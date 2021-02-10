料食店復晚市 戲院擬重開 受限行業 初七人日有望鬆綁

自二月以來疫情紓緩，日均約二十多宗新增確診病例，林鄭月娥昨天指若疫情不斷改善，會在農曆新年後放寬防疫措施，包括允許部份被關閉處所重開。據悉，政府近日聽取多個業界建議，可能於本月十八日、即年初七「人日」當日放寬措施。有飲食業代表希望放寬晚市，可以四人一枱。美容、戲院及酒吧業代表亦要求盡快復業。



林鄭出席行會前表示，近日疫情明顯緩和，過去七日平均每日只有二十六宗確診，屬低水平；而源頭不明個案過去一周平均每日只有六宗，已到單位數字；近日亦無大廈因污水檢測呈陽性而要接受強制檢測。她透露，如疫情不斷改善，農曆年後有條件恢復多方面的正常運作，強調政府聽到業界意見，會積極考慮，爭取部份被關閉的處所可在農曆新年後重新開業。此外，當局在假期後亦會安排學校有序復課。



訪美容院須用安心出行



據悉，若未來一周的確診數字平穩，同時源頭不明個案減少，政府很可能在年初七「人日」當日逐步放寬社交距離措施，包括恢復食肆晚市堂食、重開美容業及戲院等處所等。消息指，鑒於美容業願意配合政府所有防疫要求，更自行提出「閉環式管理」，以保障客人及員工健康，因此初七重開的可能性很大。消息指，當局上月起已與業界商討，其中安裝使用「安心出行」應用程式是放寬措施的一個必要條件。



香港餐飲聯業協會會長黃家和向本報表示，業界就防疫措施等問題與政府溝通，並建議當局允許晚市堂食至九點，且放寬至一枱四人或以上。他期望當局初七後能放寬限制，又指業界不介意要求食客使用「安心出行」。



美容業總會創會主席葉世雄認為，美容院在新年後重開的機會高，強調業界過去一直未出現確診病例，且做足防疫措施配合政府，現已準備就緒，能很快開業。據悉，戲院業近日亦已準備復業，正安排影片拷貝。香港酒吧業協會副主席錢雋永表示，業界已停業兩個半月，不少酒吧經營艱難，但有信心能在新年後復業。