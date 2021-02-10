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康文署場地重開 進場須先掃安心碼

2021-02-10 列印
　　政府去年十一月推出感染風險通知應用程式「安心出行」，近日更指會積極考慮要求食肆等處所的使用者，要先掃描「安心出行」二維碼才可進入。程式至今有五十二萬名市民下載，有六萬九千個處所展示二維碼。

　　此外，康文署昨日重開部份康樂場地，市民進入前必須利用手機掃描「安心出行」二維碼，有現場工作人員指示他們使用軟件。有市民認為手續簡單，新措施亦令人感到安心。但外界亦關注，不少長者未必擁有及懂得使用智能手機，強制要求市民使用「安心出行」，或會為部份人帶來不便。
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