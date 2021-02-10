首有露宿者確診 聚居增爆疫風險

社區疫情蔓延，首次有露宿者染疫。一名多在深水埗通州街、南昌街和九龍佐治五世紀念公園流連的男露宿者，因身體不適到廣華醫院求診，始被檢測確診，他另一名露宿朋友亦初步確診。社區組織協會指，露宿者聚居空間狹窄，互相傳染病毒風險甚高，促政府作更多支援。



昨天本港新增二十六宗新冠病毒確診個案，二十一宗為本地病例，其中五宗源頭不明，包括一名露宿者中招。衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，患者在通州街及南昌街一帶流連，還會在佐治五世公園露宿，本月七日因喉嚨不適到廣華醫院求診，其一位朋友亦初步確診。張指患者「唔係提供好多資訊」，正調查其他密切接觸者。



團體指政府甚少派防疫物資



政府多年來在深水埗玉石巿場附近掃蕩露宿者及其家當，部份人轉到通州街公園露宿。社協社區組織幹事陳仲賢說，公園內約有一百名露宿者，他們居住得較為密集，「瞓覺相距位置都幾近」，部份人防疫意識不高，只看到「部份人會戴住口罩瞓」，據其外展服務經驗，留意到較少政府人員落區宣傳及派發防疫物資，多數是非政府組織主動協助。



其餘沒有源頭個案，包括一人居於鰂魚涌惠利大廈非04室，該棟大廈累計有九人確診或初步確診，涉四個單位；觀塘安泰邨殘疾人士院舍保良局安泰復康中心亦有一名院友染病，另有兩名工作人員初步確診，全院超過八十名院友和員工要送往檢疫；另有兩名患者居於紅磡海逸豪園一座及元朗南邊圍一里一號。



五宗輸入個案中，包括一名印傭及四人由印度抵港，均在隔離十二日後發現確診。此外，醫管局交代聯合醫院一名護士，曾為一名確診者取樣時沒有戴面罩，被列為密切接觸者。另外，本港再多兩名病人染疫亡，累計一百八十八人染疫不治。