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美股中段跌78點

2021-02-10 列印
　　市場繼續關注疫情及接種疫苗的發展，外圍股市缺乏方向，石油價格亦是窄幅上落。美股連番創出新高之後，昨天稍後回吐，杜指中段報三一三○七點，跌七十八點；納指則報一四○一六點，升二十八點。滙控美國預託證券價格見四十二點二六港元，跌零點五六港元；騰訊則見七百五十五點六六港元，升十五點一六港元。

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