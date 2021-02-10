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世衞專家：無證據指武漢19年12月前有疫情

2021-02-10 列印
　　世衞專家組結束在武漢的考察，專家昨天召開記者會，指沒有證據顯示在一九年十二月前武漢有疫情傳播。

　　世衞專家小組在武漢舉行記者會，由世衞調查小組主席班巴瑞克、荷蘭病毒學家古柏曼斯與中國國家衞健委武漢肺炎疫情應對處置工作專家組組長梁萬年負責。中方組長梁萬年表示，經討論及深入分析發現，調查無足夠證據顯示，武漢在一九年十二月前已出現新冠肺炎病毒傳播。梁又稱，蝙蝠及穿山甲被普遍認為是新冠病毒的宿主，不過目前沒有足夠證據證實該說法，或有其他動物為病毒宿主，如貓科動物等。梁亦表示，華南海鮮市場只是其中一個病毒爆發點，目前無法確定新冠病毒是如何傳入華南海鮮市場。

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