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嘔心男港鐵索腳趾

2021-02-10 列印
嘔心男港鐵索腳趾
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　　疫情下市民均加強衞生清潔，近日網上瘋傳一名嘔心男，在港鐵車廂內旁若無人脫鞋襪索腳趾，引來網民熱議，不少網民均表示感到嘔心，亦有抵死網民留言譏笑稱：「索一索精神爽利」。

　　近日有網民在facebook群組「屯門公路塞車關注組」上帖圖文，指港鐵上坐在旁邊的男子摘下口罩，脫下鞋襪品嚐腳趾，他更幽默地指「下次屯公塞車時可以試吓咁」。相中可見，當時車廂只有數名乘客，但該名男子看似視而不見。

　　相片網上瘋傳，不少網民紛紛稱「超嘔心」，但有網民留言稱「索一索精神爽利」，亦有網民嘲諷該嘔心男行為是「傳說中嘅拉筋最高境界（吮腳趾）」。

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