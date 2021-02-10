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短髮女東涌警署外搶警槍

2021-02-10 列印
短髮女東涌警署外搶警槍
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　　東涌警署外發生搶警槍案，昨午四時許，一名三十三歲短髮女子，趁一名軍裝男警員與另一名女子步出東涌警署之時，從後搶走男警員的佩槍（見圖）。男警被搶佩槍後隨即不斷擊打短髮女子手部，雙方糾纏一會後，男警將短髮女制服拘捕，但她手仍拿着搶走的警槍，警員亦同時緊捉她握槍的右手，拉她入警署，並調查女子搶槍動機。搶槍期間，與軍裝男警同行女子大驚跑回警署內。
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