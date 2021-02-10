﻿入境處屯門新大樓 一站式辦證﻿便捷

隨著屯門人口增加，入境處在屯門兆麟政府綜合大樓設立新「綜合辦事處」，計劃農曆新年後第一季投入服務，提供「一站式」申請個人證件等服務，市民可於同一地點申請身份證及特區旅行證件，毋須跨區到元朗辦理。



目前的屯門辦事處只提供出生及婚姻登記，區內市民如申請旅行證件或身份證，要往元朗辦事處。隨著屯門人口增長及元朗辦事處服務趨飽和，處方在兆麟政府綜合大樓地下至三樓設立全新綜合辦事處，並將原於屯門政府合署的「屯門出生及婚姻登記辦事處」遷往兆麟新址，形成「屯門綜合辦事處」，共四層，除提供出生及婚姻登記服務，更增設旅行證件及延長逗留期限辦事處及身份證辦事處，屯門居民若需此服務，毋須跨區到元朗辦理。



一張表辦兩個申請



處方指，現時市民若申請不同證件如特區護照及身份證，需分別到兩個不同辦事處遞交申請，將啟用的屯門辦事處提供一站式服務，包括新生嬰兒父母為子女辦理出生登記時，可在同一地點為他們申請特區旅行證件。另外，申請身份證人士亦可同時在同一地點申請特區旅行證件 ，並只需填寫一張申請表，就辦理兩個申請。



此外，綜合大樓地下為入境處新婚姻登記處 ，是處方面積最大的婚姻禮堂，提供七十二個座位、三十八個企位，新人可邀請更多親友。禮堂打破傳統框架，樓底特高，落地玻璃引入天然光及採用歐陸風格裝潢，簡潔莊嚴。為便利市民，處方亦設專用車位給新人。至於拍照環節，設戶外攝影專區，包括地下正門的雕塑背景及七樓的人造花海背景，供新人及親友打卡留念。



