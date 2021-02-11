疫情兼赤口 僅54對新人諧連理 情人節註冊結婚劇減六成

今年二月十四日情人節，適逢牛年大年初三，疫情未退，申請於當天共諧連理的情侶，暫得五十四對，比去年情人節有一百三十對新人註冊結婚，大跌逾六成，數字打破多年來的新低。有婚姻監禮人表示，今年情人節「撞正」初三赤口，令部份新人打消行紅地氈計劃。受疫情影響，證婚地點亦由酒店、宴會場所移師新人家居或律師樓。



入境處統計數字顯示，前年有三百三十三對新人在情人節結婚，去年同日的註冊結婚登記大跌至一百三十宗。截至上月尾，已遞交擬結婚通知書並打算在今年二月十四日登記結婚的數字僅五十四宗，當中三十二宗擬在婚姻登記處結婚；二十宗由婚姻監禮人主持；以及兩宗於特許禮拜場所登記。



婚姻監禮人孫楚雍律師對本報稱，今年二月十四日碰上農曆正月初三赤口，傳統上不宜拜年，人們不想與人口角，故打擊男女選擇在當日共諧連理的意欲，他笑指：「港人會睇通勝做人。」他透露，今年約六成客人先簽紙註冊，之後再擺酒，做法與以往不太一樣。



孫律師補充，去年本港結婚登記數字「少咗一大截」，主要受疫情及當局防疫措施影響，例如香港人與內地或外籍人士結婚，均受嚴謹的隔離措施限制，難以跨地域舉辦婚禮。此外，去年亦多了新人移師證禮場地到家中或律師樓，方便宴請親朋好友到場送上祝福，免受限聚令規管。



新人「改期改到攰」



婚姻攝影公司S.A. Wedding香港區負責人李小姐稱，不少客人「改期改到攰」，在疫情下先拍攝婚紗相及舉行「輕婚禮」，當作派對與較親近的親友慶祝，待疫情受控再擺酒。她指，今年上半年公司及行家的婚攝預約都「full（滿）返」，客人大多準備在年尾結婚，對未來行業生意樂觀。她亦提及，有部份情侶仍希望赴海外拍攝婚紗相，當傳出日本、南韓等國家籌備「旅遊氣泡」的消息，公司就會接到較多相關查詢。