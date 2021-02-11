初七晚市恢復堂食 戲院美容院健身室等重開

疫情趨向緩和，港府宣佈，如未來沒有重大變化，將於本月十八日即年初七，允許食肆堂食至晚上十時及四人一枱，並「解封」美容按摩院、戲院、健身中心等處所，但各業界員工須每兩周檢測一次，且要求顧客使用「安心出行」或填報個人資料，才可內進。有餐飲業界代表預料，這次鬆綁，生意或回升三至四成。



食衞局局長陳肇始宣佈，如疫情未出現重大變化，將在年初七起放寬防疫措施，包括允許食肆堂食至晚上十時，最多四人一枱；同時重開多個處所，包括美容按摩院、健身中心、遊樂場所、戲院、主題樂園、體育場所及博物館等。此外，「限聚令」將由兩人放寬至四人。



須用「安心出行」入場



但她指，放寬措施須滿足兩個條件，包括處所須安排員工每兩周做一次檢測，其中年初七復業的處所須在本月十一至十五日完成首次檢測，而頭三個月員工可到社區中心免費檢測；同時，負責人要規定顧客進入處所前掃描「安心出行」App，如顧客無智能電話，則要留下姓名、電話等個人資料。食肆等處所須加裝有利通風的裝置等。陳重申，負責人須要求顧客遵守規定，如有處所違規，將視乎感染風險停業三至十四天，負責人最高可罰款五萬元及監禁半年。



香港餐飲聯業協會會長黃家和預計，業界生意可回升三至四成，雖然員工定期檢測帶來不便，但為了延長營業，業界支持措施。但他擔心，強制要求顧客使用「安心出行」，容易爭拗；叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍指，旗下日式餐廳特意推出一款「御節料理」外賣，外形就像新春全盒，方便回家做節。



此外，政府部門年初七起全面恢復正常公共服務，市民如要進入政府大樓，須先掃描「安心出行」。