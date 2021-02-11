大埔太和邨愛和樓再多三人染疫，其中一人源頭不明。衞生防護中心指愛和樓增至四個單位受影響，其中三戶位於十四樓，認為該樓層有橫向傳播風險，可能有環境污染，同層其他住戶須撤離。
其餘三宗源頭不明個案分別居於鰂魚涌惠利大廈、元朗八鄉羅屋村及崇正新村。廣華醫院一名病人昨早不治，累計一百八十九人染疫離世。
今年二月十四日情人節，適逢牛年大年初三，疫情未退，申請於當天共諧連理的情侶，暫得五十四對，比去年情人節有一百三十對新人註冊結婚，大跌逾六成，數字打破多年來的新低。有婚姻監禮人表示，今年情人節「撞正」初...
2021-02-11
美國聯邦通訊委員會早前認定中國電訊設備商華為威脅美國通信網絡國家安全，禁止美國公司購買其設備。華為昨日就裁定發動法律挑戰，向法院提出上訴，指委員會的命令超出法定權限，屬任意、反覆無常及濫權。但同時，瑞典駁回華為早前的申訴，裁定基於國家安全，華為不得參與當地的5G建設。 美國聯邦通訊委員會於去年六月將華為及中興通訊，列入對國家安全構成威脅的名單，禁止美國公司動用八十三億美元政府資金，向這兩間中資公司購買電訊設備，並在去年十二月否決華為提出的上訴。華為昨日入稟美國新奧爾良第五巡迴上訴法院，要求重新考慮將華為從名單中剔除。華為的入稟狀指，委員會的命令超出法定權限，亦違反聯邦法律及...
2021-02-11
緬甸前天發生自本月初軍事政變以來最激烈的街頭衝突，首都內比都昨日天亮後仍有大批民眾湧上街，連續第五天參加反對軍方的集會和抗議活動。武裝人員早一天使用橡膠子彈甚至實彈對付示威者，受聯合國和美國譴責，而軍...
2021-02-11
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，中原分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城45座低層C室，面積304方呎，兩房間隔，議價後以530萬易手，呎價17434元。據了解，原業主則於07年以120...
2021-02-11
美國總統拜登上任後，擱置TikTok把美國業務出售給甲骨文（ORCL）和沃爾瑪（WMT）的計劃，據報亦已被無限期擱置。據外電報道，TikTok母企字節跳動的高管與美國國家安全官員繼續磋商，但重點是數據...
2021-02-11
一九八八年出生屬龍的羅拔利雲度夫斯基，在鼠年福星高照，率拜仁慕尼黑五奪錦標，個人又首膺世界足球先生。這名三十二歲波蘭射手今晚年三十勢行運行到尾，在卡塔爾教育城球場領軍於世界冠軍球會盃決賽擊敗墨西哥勁旅堤格雷斯，贏下鼠年第六冠。（開電視77、有線601、661台周五凌晨2:00直播） 屬龍人士鼠年行大運，八八年出生的羅拔仔亦不例外。跨季各賽事四十八場獨取五十三球和十五次助攻，此子成為拜仁包辦德甲、歐聯、德國盃、德國超級盃和歐洲超級盃的頭號功臣，去年尾更首度當選世界足球先生，打破此獎項過去十一屆均由西甲球員包辦的壟斷局面。 誓破堤格雷斯看齊巴塞 這名三十二歲射手上仗首度出戰世冠...
2021-02-11
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
受疫情影響，鼠年娛樂圈亦成為重災區，電影業近乎停擺，吳肇軒、凌文龍、張蔓莎和林家熙（Locker）工作大受影響，唯有視空檔為充實機會。快將踏入牛年，他們首要希望初七重開的戲院勿再停業，已拍好電影順利上...
2021-02-11
鼠年是病疫年，香港人過得不容易，人人期望，牛年壯健如牛，與病鼠說聲：「拜拜你條尾！」但要送走病魔，單靠良好的意願，並不足夠，需要人人付出更多，尤其在農曆新年長假期間，切忌呼朋喚友團拜，讓病毒有機會擴散，疫情未退，是時候「留家過年」，即使要往至親家居賀歲，宜共同編排時間表，組織小組拜年，並戴口罩，以策萬全。 過去一年的抗疫經驗，節日是病毒發惡的高峰期，當人們樂極忘形，疏於防範，無視社交距離，就會出現交叉感染，爆發疫情群組，令整體疫情大反彈，變成樂極生悲，社會又要付出沉重的代價。 要防止「鬆一鬆，即爆疫」的惡性循環，最重要是在個人層面嚴守限聚令，在新春期間，這是一種挑戰，考驗市...
2021-02-11
即將第二度成為人父的梁家俊，自然要落力搵奶粉錢，實在其表現在最近兩戰亦非常對辦，繼剛周六勁中三元之後，昨晚又憑姚本輝馬房的「你知我勝」食頭胡，獎金收入應該相當不俗。 馬場浮世繪
2021-02-11