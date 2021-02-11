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日報新聞 > 港聞

新增17病例 三月來最低

2021-02-11 列印
　　本港昨天新增十七宗確診個案，為近三個月以來新低，全屬本地感染，當中四宗源頭不明，另有少於二十人初步確診。

　　大埔太和邨愛和樓再多三人染疫，其中一人源頭不明。衞生防護中心指愛和樓增至四個單位受影響，其中三戶位於十四樓，認為該樓層有橫向傳播風險，可能有環境污染，同層其他住戶須撤離。

　　其餘三宗源頭不明個案分別居於鰂魚涌惠利大廈、元朗八鄉羅屋村及崇正新村。廣華醫院一名病人昨早不治，累計一百八十九人染疫離世。

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