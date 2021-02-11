26次封區強檢1.2萬公僕有補水

政府自上月底首次大圍封佐敦及油麻地之後，接連續執行逾二十次封檢，一共動員一萬多名公務員人次，找出十八名隱形新冠患者。據港府安排，參與行動的中低級公僕可獲超時工作補水，以一名警員的頂薪點為例，通宵十二小時加班可獲發二千七百多元。當外界以為收入頗豐，有公僕工會稱，並非每個公務員想參與，有人怕有感染風險，坦言：「話會搵多咗錢，有命使先得㗎！」



民政事務局局長徐英偉表示，自一月二十三日起，截至昨日共推行二十六次封區檢測，涉約二百座大樓，逾二萬五千名市民受檢，找出十八宗確診個案。該陽性比率有百分之零點零八，食衞局局長陳肇始說不算太低，「截得一個得一個」，形容強檢策略成功。



徐指，十多天行動中，累計動員一萬二千個公務員人次，涉四十多個政策局和部門，包括紀律部隊及文職人員。當中涉及各部門的逾時工作開支，則尚未有詳細記錄。翻查資料，紀律部隊逾時工作（DSOA）每小時津貼額，為該人員月薪除以一百七十五，以一般警員及高級督察薪酬分別高達四萬及八萬八千元為例，逾時工作時薪約二百二十八及五百零二元，若被抽調工作十二小時，補償金分別高達二千七百三十六及六千零三十四元。



然而，逾時工作人員何時能領取補償，仍要考慮撥款會否在立法會通過，以及可否安排放取補假「對沖」等因素。另外，補水安排亦僅限於薪級表第四十八點或以下的警務人員，以及部份中低級藍、白領公務人員。



公務員工會聯合會總幹事梁籌庭接受本報查詢時說，政府三番四次借調公務員應付前線抗疫工作，內部怨聲載道，「個個局都要交人，就算唔想出，都會驚被打壓，最後都係要去。」對於外界認為他公僕有賺，他直言「佢哋都有屋企人㗎喎，話會搵多咗錢，有命使先得㗎！」



工會︰有命使先得



公務員事務局回覆說，封檢的籌備過程極為緊迫，需要在短時間內調動大量人手，但各部門同事均齊心協力，迅速動員，令檢測工作順利進行。發言人又說，公務員同事以公眾利益為大前提，樂見絕大部份人積極參與工作，希望盡一己之力，為抗疫作出貢獻。



