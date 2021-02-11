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1.5倍工資請人 封檢承辦商恐「倒蝕」

2021-02-11 列印
1.5倍工資請人 封檢承辦商恐「倒蝕」
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　　在二十多次圍封檢測行動中，當局外判採樣及檢測服務予私人化驗中心，其中一間承辦商香港分子病理檢驗中心表示，需以一點五倍薪金，招攬員工捱更抵夜出動，否則沒有人願意加班。該中心主任黃利寶對本報說，每次封檢都要設立採樣站，亦須安排當值人手等，當局沒再給予額外補貼，而每名受檢市民僅獲二百四十元補貼，利潤甚低，慨歎「連人工都唔夠畀」。他舉例，早前承辦紅磡長樂大廈圍檢，僅有三百七十名居民須強檢，有可能「倒蝕」。

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