  • 2021年2月11日 星期四
  • 17º
  • 84%
熱門： 自殺協定財困夫婦曾志偉新年晚市堂食

日報新聞 > 港聞

盧偉聰鄧炳強等七人 獲頒行政長官公共服務獎狀

2021-02-11 列印
■圖1
■圖2
Previous Next

　　特首林鄭月娥昨日向七名現任和前任高級警務人員頒發行政長官公共服務獎狀，包括警務處前處長盧偉聰（圖1）、現任警務處處長鄧炳強（圖2）等，以表揚他們就維護國家安全的重大貢獻。

　　獲嘉獎的包括警務處前處長盧偉聰，政府指為表揚他就制止前年社會動亂，維護國家安全的重大貢獻。其餘包括警務處處長鄧炳強、副處長劉賜蕙、國家安全處處長蔡展鵬、兩名助理處長簡啟恩和江學禮，以及國安處高級警司李桂華，政府指為表揚他們就維護國家安全及實施《香港國安法》的重大貢獻。

　　警方發言人表示，獲頒發獎狀的人員感謝行政長官對警隊的肯定和支持，將會繼續堅定不移，專心致志做好維護國家及香港安全的工作。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd