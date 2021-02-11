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美議員重提《香港避風港法案》

2021-02-11 列印
　　美國共和黨籍參議員魯比奧等十一名跨黨派參議員，重新提出《香港避風港法案》。法案定明曾因為和平表達政治立場或參與政治活動，對遭受迫害有合理恐懼，或是曾因和平行為遭起訴、拘禁或定罪的香港居民和配偶、子女與父母，美國國務卿應將他們列為「特別人道關切的第二類難民優先處理類別」。

　　法案也指因為向美國政府提出難民申請，導致公民身份、國籍或是居留權遭撤銷者，將被視為因為政治立場受迫害個案。魯比奧說要幫助這些勇敢捍衛他們所愛城市的港人，為他們敞開大門。法案在去年七月港區國安法生效後提出，但因未能在會期完結期前通過而自動作廢，議員在新會期重提。

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