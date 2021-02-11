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習近平出席春節團拜 向國民港澳台胞拜年

2021-02-11 列印
習近平出席春節團拜 向國民港澳台胞拜年
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　　中共中央和國務院昨舉行春節團拜，中共總書記、國家主席習近平（見圖）向全國人民，以及港澳台、海外同胞拜年。

　　習近平指過去一年，中共中央帶領各族人民，率先控制疫情蔓延。在全球主要經濟體中，率先實現正增長，如期完成脫貧目標等，證明中國特色社會主義制度，具有無比強大的生命力及創造力。

　　他指達成全面建成小康社會，實現第一個百年奮鬥目標；新一年要構建新發展格局，鞏固拓展疫情防控及經濟社會發展成果，以優異成績迎接中共成立一百周年。他說在前進道路上，要大力發揚拓荒牛、老黃牛精神，勇往直前，創造新的輝煌。

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