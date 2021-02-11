  • 2021年2月11日 星期四
  • 17º
  • 84%
熱門： 自殺協定財困夫婦曾志偉新年晚市堂食

日報新聞 > 港聞

慈山寺栽桃花為港人祈福

2021-02-11 列印
慈山寺栽桃花為港人祈福
Previous Next

　　慈山寺栽植五百株桃花（見圖），以佛前供花之功德為香港祈福。李嘉誠基金會在facebook上表示，李嘉誠先生知道香港人在疫情期間「想花」，半年前開展栽植桃花之計劃，藉供花為廣大香港人祈福，寄望新一年港人具般若之慧，明心見性，福慧同修。

　　慈山寺將於農曆年初七（二月十八日）重開，由即日起至年初四（二月十五日）進行線上祈願，寺方會把大眾之福願，在初五的線上法會禮供觀音聖像。寺方指多得花農的心力，半年前在寺內的正念之路栽植桃花樹苗，一直延伸至觀音聖像背後，重塑唐代白居易筆下「人間四月芳菲盡，山寺桃花始盛開」的詩意。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd