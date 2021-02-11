騙徒訛稱借戶口匯款可獲報酬 ﻿32人墮求職騙案﻿﻿涉款600萬﻿

騙徒在網上社交平台訛稱有匯款工作，聲稱只要借出戶口協助匯款便可獲取酬勞，三十二名急求搵工市民不虞有詐「中伏」，結果被騙徒利用事主的個人資料向銀行申請貸款詐騙，各事主共損失約六百萬元。警方調查後拘捕三名涉案男子。



警方表示，在去年一至十二月接獲十男二十二女(十八至五十七歲)受害人報案，指他們懷疑墮下搵快錢求職騙案，共涉及三十二宗詐騙案，涉款共約六百萬元，受害人損失由兩萬六千至一百萬元不等，其中損失最大金額為一名三十五歲男事主，被騙徒取得其個人資料後，假扮其身份向兩間銀行借貸五十二萬元及四十八萬元。事主後接獲銀行有關借貸通知才知受騙報警。



警方稱，受害人在去年一至十二月期間，在網上社交平台尋找工作，有人訛稱招聘匯款工作職員，只要協助匯款便可獲取報酬，匯款愈多報酬愈多。但騙徒只以短訊與受害人聯絡，從未見面。其間騙徒要求受害人提交個人資料，包括身份證、住址證明、銀行戶口號碼及入息證明等，聲稱作登記用途。



騙徒其後利用受害人個人資料向銀行申請貸款，但受害人收到銀行存入款項後，誤以為是有關公司的匯款，分別按騙徒指示將款項轉存至騙徒指定銀行戶口，或將現金提出轉交訛稱為律師行職員的騙徒，直至受害人收到銀行的貸款文件通知時，才驚悉受騙，同時與騙徒失去聯絡。



警方商業罪案調查科經過情報分析及深入調查，前日拘捕自稱律師行職員的二十三歲男子，當時他正向十九歲女受害者收取三萬七千元。探員亦到馬鞍山及大角咀兩個住宅單位，拘捕分別二十四歲及二十五歲的涉案男子，他們扮演分配工作及律師行職員的角色。三名疑犯涉嫌干犯串謀詐騙罪。行動中，警方檢獲七萬元現金，相信為受害者的貸款。



