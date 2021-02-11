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司機撞貓狗須停車 24小時內報案

2021-02-11 列印
　　政府將修訂《2021年道路交通（修訂）條例草案》，規定司機如果駕車撞到貓或狗，必須停車並在二十四小時內報案。該草案將於本月十九日刊憲，於二月二十四日提交立法會審議。

　　現時法例下，司機如撞到馬、牛、驢、騾、綿羊、豬或山羊均必須盡快報案，但不包括貓及狗，修訂將會加入貓及狗，違例者最高將可處罰款一萬五千元和監禁半年。

　　食物及衛生局發言人指市民飼養貓狗數目上升，貓狗因走失或被遺棄，遇到交通意外受傷風險也增加，公眾亦關注現行法例無規定司機撞到貓狗要停車，以致受傷貓狗或會失去及時獲得治理的機會，故提出修例。

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