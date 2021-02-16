﻿僱主要陰性結果方准復工 上班族排長龍檢測 求返工通行證

多個行業期待已久的放寬營業限制，隨着每天確診病例回落，機會愈來愈高，昨天飲食、美容、健身以至教師等上班族，趁農曆新年假期最後一天，湧往社區檢測中心檢測，務求當局一旦於初七放寬限聚令，即可持陰性結果復工，有食肆員工坦言「排幾耐都要排」，否則老闆不准返工。衞生防護中心指，各普通科門診假期後於今日重開，呼籲市民可分流去做檢測。



港府預告，若年初七（本周四）前疫情持續放緩，飲食、美容、健身、戲院等處所可以放寬限聚或重開，但條件是相關員工要做檢測。昨天大批打工仔趁假期最後一天湧到各社區檢測中心採樣，令多間中心未來數天的預約爆滿，部份中心包括黃大仙摩士公園體育館及屯門兆麟社區會堂等門外打蛇餅。



假身份證登記 中年婦被捕



位於油麻地梁顯利社區中心的檢測中心，昨天尋求檢測市民大排長龍，其中一名五十八歲女子，涉用假身份證登記，被警方以涉嫌「行使虛假文書」拘捕。另有市民大呻排隊逾三小時，才做到檢測，指老闆要有陰性結果才准復工，所以「幾耐都要排」。亦有食肆散工慨歎沒有陰性結果就「無人請」，為了「搵食」唯有排隊，「唔知係自己或社會嘅錯。」



有地盤員工排隊近兩小時，質疑當局要求他們定期接受檢測，但服務短缺，是浪費打工一族時間。亦有健身室員工為了爭取店舖重開，專程來檢測。衞生防護中心總監林文健說，留意近日到檢測中心的市民增多，呼籲排隊人士維持適當距離。他指各普通門診今日重開，市民可以分流去做檢測。他亦提醒市民可往部份港鐵站取樣本包。



餐飲聯業協會會長黃家和說，如年初七可恢復晚市，員工當日前一周或後一周做好檢測亦可，估計平均每日會有二至三萬人要做檢測，促當局改善物流及人手安排。他稱，亦有業界擔憂員工未能於限期內完成檢測，故希望當局在措施落實初期彈性執法。



飲食界憂檢測能力不足



稻苗學會會長黃傑龍則指，約有三十萬名飲食從業員需要每十四天接受一次檢測，連同其他復業員工，早已向當局表達檢測力不足的憂慮，建議延長社區檢測中心的開放時間，並加派流動檢測車「落區」應付需求。