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﻿專家倡混樣本化驗加速檢測

2021-02-16 列印
■于常海呼籲港府使用混合多個樣本的採檢方式，提升檢測量。
﻿專家倡混樣本化驗加速檢測
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　　上班族求陰性檢測結果以便復工，令多間社區檢測中心未來兩三天的檢測預約爆滿，需求為第四波疫情以來最大。海康生命科技有限公司主席于常海倡議使用混合多個樣本的採檢方式，提升檢測量，並加快得出結果。對近日檢測需求急增，當社會大眾感到供不應求，他重申，混樣檢測正正能夠在短時間內提高效益，解決檢測不夠快的問題。

　　于常海接受本報查詢時說，建議大規模採用混樣方式，並配合適當的技術及儀器，於短時間內應付大量檢測需求，達致節省時間及成本。他稱，海康下周起會提供培訓課程，加深業界了解混樣檢測的方法。

　　就外界建議政府招標設立臨時採樣站，醫務化驗所總會主席李偉振表示，不是每間私人化驗室有足夠的採樣人員及設備，本港亦只有數間私人化驗室提供「一條龍」採樣及檢測服務。
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