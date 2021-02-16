此外，批發及零售界議員邵家輝對本報說，新春假期街上及離島人流眾多，是一個好跡象，顯示市民「想出街活動吓」，期望年初七後多個行業恢復營業，經濟活動陸續重啟，「希望新一年會有好嘅景況。」稻苗學會會長黃傑龍指，受禁晚市堂食及限桌令影響，新春期間「業界點做都係得以往三、四成生意」，他對疫情緩和可恢復晚市堂食感樂觀。
派對場所八成轉手 求政府放生復業
此外，批發及零售界議員邵家輝對本報說，新春假期街上及離島人流眾多，是一個好跡象，顯示市民「想出街活動吓」，期望年初七後多個行業恢復營業，經濟活動陸續重啟，「希望新一年會有好嘅景況。」稻苗學會會長黃傑龍指，受禁晚市堂食及限桌令影響，新春期間「業界點做都係得以往三、四成生意」，他對疫情緩和可恢復晚市堂食感樂觀。
僱主要陰性結果方准復工 上班族排長龍檢測 求返工通行證
多個行業期待已久的放寬營業限制，隨着每天確診病例回落，機會愈來愈高，昨天飲食、美容、健身以至教師等上班族，趁農曆新年假期最後一天，湧往社區檢測中心檢測，務求當局一旦於初七放寬限聚令，即可持陰性結果復工...
2021-02-16
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「中國最後原始部落」 雲南翁丁村大火
雲南翁丁村老寨昨日下午發生嚴重火災，周日晚上近凌晨才撲滅。據澎湃新聞指，一百零五間茅草屋燒剩四間；而新華社就指，火災無人傷亡，目前起火原因正進一步調查中。雲南當局要求，盡快查清火災原因，並依法追究。 ...
2021-02-16
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發電廠外傳槍聲至少五記者被捕 緬甸裝甲車現身 曾三度「斷網」
緬甸局勢轉趨緊張，仰光等大城市周日入夜後有裝甲車「現身」街頭，自軍事政變以來首次於各市嚴陣以待。周一凌晨更第三度全國性斷網，但無阻民眾上街示威。多國大使深夜發聲明，敦促軍方避免對示威者使用暴力。而國務資政昂山素姬的還押期，由周一延長至周三。 網絡追蹤組織NetBlocks表示，緬甸周一凌晨經歷兩周內第三度全國性斷網和軍方街頭部署後，仰光數百名工程師和科技系的學生聚集抗議軍事政變；而南部土瓦市也有人上街示威。由於政府公務員響應罷工，政府許多部門運作癱瘓，火車服務局部暫停。早前北部克欽邦首府密支那一間發電廠外爆警民衝突，示威者遭安全部隊開槍驅散，不過不清楚部隊使用的是否實彈。當...
2021-02-16
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俯瞰開揚市景 擎天半島闊寬大廳展現空間
九龍站上蓋豪宅之一的擎天半島，地理位置優越，基座為機鐵站及大型商場圓方，生活相當便捷。是次精選當中3房1套放盤，實用面積逾1070方呎，全屋裝潢簇新淡雅，採光度高，廳堂可外望開揚市景。 擎天半...
2021-02-16
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亞洲股市紛傳喜訊 港股料牛年紅盤高開
送鼠迎牛，港股踏入牛年首個交易日，分析員預料今日紅盤將扭轉上年鼠年「沽盤如雨下」的開局，受惠於美股上周破頂，以及昨日亞太區股市普遍上揚，有機會高開100點至200點，為大市帶來牛氣。本周市場氣氛繼續造...
2021-02-16
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歐聯16強賀歲 紅軍沒「牛」運
RB萊比錫教練拿格斯文與利物浦領隊高普是德國同胞，同樣奉行高壓逼搶，但前者有左翼衞安祖利奴愈戰愈勇，相反高普卻傷兵滿營，拿比基達及法賓奴泰華利斯或無緣倒戈。今晚歐聯十六強首回合，萊比錫在匈牙利布達佩斯中立場鬥紅軍，拿格斯文有望領軍先拔頭籌，直取主勝。（Now644、有線601、661台周三凌晨4:00直播） 歐聯回歸賀牛年！拿格斯文接掌萊比錫後，連續兩季晉身歐聯淘汰賽階段，迄今也在德甲屈居班霸拜仁慕尼黑之後排第二。此子的戰術風格大有高普的影子，兩人同樣主張高壓逼搶，後者也盛讚對方：「我十分欣賞萊比錫的戰術，拿格斯文是德國新生代主帥其中一位佼佼者。」 拿格斯文點「錫」功力勝高...
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【牛年打算換5G手機？】小米新旗艦Mi 11全新108MP三鏡組合 升級AI拍片 六種電影特效添加獨特風格
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
- 【單車客】疫情回落運動設施重開，一文推介港九新界多個單車公園
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出爐視帝視后捱夜覆賀電 王浩信蔡思貝牛年期待拍喜劇
王浩信繼18年憑《踩過界》奪得視帝後，最近跟蔡思貝再憑《踩過界II》 成為出爐視帝視后，兩人得獎後除了忙捱通宵狂發訊息答謝身邊人外，亦不忘諗點樣令自己進步配得起個獎。鼠年奪獎大旺的他們，踏入牛年兩人目...
2021-02-16
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勵‧志——足食—捉得到的幸福
農曆新年可謂是華人最重視的節日，無論工作多忙、身隔多遠，總是想方設法聚首一堂，與摯愛親朋吃一頓住家飯，那份幸福足以一洗全年的辛勞。我在外國生活近十年，想家時總是特別想吃一碗香噴噴、熱騰騰的叉燒蛋飯。雖...
2021-02-16
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馬場浮世繪——霍宏聲南非又贏大賽
霍利時的十九歲兒子霍宏聲，早前策「彩虹橋」捧走屬南非三大盃賽之一的大都會錦標後，手風持續暢旺，剛周六在特夫方丹馬場策騎由郭克訓練的Malmoos再添戰功，贏得屬南非三冠系列首關的千六米二級賽Gauteng堅尼大賽。郭克表示Malmoos將按原訂計畫，下月在同一馬場出戰三冠次關南非經典大賽。 馬場浮世繪
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