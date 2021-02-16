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﻿派對場所八成轉手 求政府放生復業

2021-02-16 列印
　　多個處所有望初七復業，酒吧及派對房間除外。派對場地協會會長林漢然表示，派對場所是最早停業亦是停得最久的行業，他斥政府部門從沒有與他們溝通，誤解其營運風險。他補充說，疫情爆發前，全港約有五百間派對房間，至今約七至八成已轉手。

　　此外，批發及零售界議員邵家輝對本報說，新春假期街上及離島人流眾多，是一個好跡象，顯示市民「想出街活動吓」，期望年初七後多個行業恢復營業，經濟活動陸續重啟，「希望新一年會有好嘅景況。」稻苗學會會長黃傑龍指，受禁晚市堂食及限桌令影響，新春期間「業界點做都係得以往三、四成生意」，他對疫情緩和可恢復晚市堂食感樂觀。
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