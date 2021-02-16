六同事須檢疫 34歲師傅上周發病﻿ 屯門麵包店停業14天﻿

牛年伊始，疫情出現放緩的好勢頭。本港昨天新增九宗新冠肺炎確診病例，為第四波疫情以來首次回落至單日個位數字，其中四宗為本地感染，但三宗源頭不明，涉退休人士、麵包師傅及律師行文員，當中兩人曾在傳染期間探親。衞生防護中心強調社區仍存在傳播鏈，擔心疫情在農曆新年長假期後會反彈，呼籲市民復工後保持警覺。



衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，昨天九宗確診，其中三宗源頭不明個案，包括一名三十四歲男子，他在屯門V CITY一田超市的「Balencia」麵包店任職麵包師傅，最後上班日為上周六，同日發病。麵包店要停業十四天，六名同事送檢疫。患者所住的天水圍天頌苑頌棋閣須強檢。



昨九宗確診近期新低



另一名六十五歲女患者在中環泛海大廈一間律師行擔任文職，她上周二發病，上周四最後一日上班，傳染期間曾到筲箕灣愛東邨愛平樓拜年，十一名親戚須送檢疫。患者所住的杏花邨二十六座亦須強檢。而另一名於前天初步確診的七十九歲婆婆在覆檢後確診，她家住紅磡家維邨家廉樓，該廈早被列入強檢名單，累計五人染疫。婆婆曾到彩頤居A座探親。



消防隊目發病僅服成藥



歐家榮稱，目前有少於十宗初步確診個案，其中三宗源頭不明，包括一名葵涌消防局的消防隊目，他本月四日已發病，一直服成藥及感冒茶，前天才去求醫。病人最後上班日為上周三，傳染期間曾到青衣及青衣南消防局替更，約二十名同袍要送檢。另有一名家住葵涌石籬（二）邨石怡樓的八歲女童染疫，其鄰居有三人中招，兩家人互不相識，中心不排除環境有污染。



衞生防護中心總監林文健表示，根據過往數波疫情，很多時在長假期後疫情會出現反彈，呼籲市民若有不適就不要上班及拜訪親戚。他提及，疫情至今曾處理十四宗涉及工作場所的大型爆發，分別有十人以上染疫，提醒市民復工後在工作間保持社交距離，常戴口罩，並避免聚餐。



