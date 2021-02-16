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民建聯稱市民盼國產疫苗能盡快供港

2021-02-16 列印
■李慧琼促請當局再向中央請求及溝通，跟進疫苗抵港時間及細節。
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　　民建聯主席李慧琼表示，收集到超過十萬個市民簽名，希望國產的新冠病毒疫苗能盡快供港，讓市民能夠盡快選擇接種國產疫苗。她促請當局再向中央請求及溝通，跟進疫苗抵港時間及細節，民建聯稍後會約見負責統籌疫苗接種工作的公務員事務局局長聶德權，向他遞交聯署。她表示，假若國產疫苗遲遲未能供港，會考慮要求當局容許市民到內地接種。

　　此外，港大深圳醫院院長盧寵茂已於本月三日在深圳接種第二劑國藥疫苗，他指接種後感覺良好。他相信國藥疫苗安全性較高，認為港府應爭取引入。

　　另外，政府早前曾指不排除將接種新冠疫苗列為未來恢復通關條件之一。陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉估計，日後跨境司機若無接種疫苗，或不會獲發健康碼。他稱，雖然大部份跨境司機都不抗拒接種疫苗，但由於行業老化，部份年紀大司機或擔心疫苗的安全問題。

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