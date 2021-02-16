  • 2021年2月16日 星期二
  • 21º
  • 67%
熱門： 利是在家工作東匯邨馬浚偉陳同佳

日報新聞 > 港聞

當局加購驗污水儀器 盡快增加檢測量

2021-02-16 列印
　　特首林鄭月娥昨早到訪渠務署在堅尼地城的社區污水井採樣點，視察工作人員採樣的流程。她其後前往香港大學的公共衞生實驗室了解污水樣本的處理及檢測過程。由去年底至今，政府已在超過一百一十幢污水檢測呈陽性的大廈進行強制檢測行動，找出了超過五十個確診個案。現時港大的實驗室每日可處理二十四個樣本，政府正透過增購儀器和與其他私營實驗室合作，盡快增加檢測量。

　　此外，創科局局長薛永恒昨日探訪1823中心，指市民對1823服務需求有增無減，特別是有關疫情的查詢，1823去年接獲約四百七十四萬個來電及五十萬封電子郵件、Tell [email protected]手機應用程式等來函。他鼓勵同事加強政府與市民溝通。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd