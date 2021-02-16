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世衞指19年12月 新冠已在武漢廣泛傳播

2021-02-16 列印
　　世衛專家早前赴中國武漢追溯病毒源頭工作，專家組組長巴瑞克（Peter Ben Embarek）接受美國傳媒訪問時表示，相信新冠病毒或在二○一九年十二月已在當地廣泛傳播，有過千人受到感染，比先前所想更廣泛。他指，專家組找到數個有關的證據，包括首次證明當時武漢已有十三種病毒株，涉來自華南海鮮批發市場，以及與濕街市無關的個案。

　　此外，中國最高人民檢察院表示，堅決遏制各種涉疫苗犯罪活動。截至本月十日，全國檢察機關共在二十一起案件中依法逮捕七十人，涉用生理鹽水製假疫苗、收錢攬客參與緊急接種等。而內地連續七天沒有本地病例後，前天在早前爆發疫情的河北石家莊新增一宗本地個案。

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