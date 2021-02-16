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畿內亞爆伊波拉四死 世衞展開確認檢測

2021-02-16 列印
■剛果去年曾爆發伊波拉。
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　　西非國家畿內亞再現伊波拉病毒確診個案，是當地至二○一六年以來再次傳出伊波拉疫情，暫有四人死亡。世衞表示已接獲相關通報，並展開確認檢測。這波新疫情造成的四宗死亡病例，都是來自畿內亞東南部的恩澤雷科雷地區。國家安全局局長凱塔說，一名護士於一月底發病，最終不治，本月一日下葬。有八名出席葬禮的市民發病，包括腹瀉、嘔吐與皮膚出血現象，其中三人不治。

　　伊波拉病毒病是一種嚴重的急性病毒性疾病，平均病死率約為五成，確診個案主要曾發生在撒哈拉以南的非洲地區。中非國家剛果去年六月至十一月曾爆發伊波拉疫情，上周亦出現零星個案。

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