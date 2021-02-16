離島逼滿人 商戶歎僅半日生意

昨日是農曆年假期最後一日，不少市民把握機會到離島，長洲全日都人流不斷，有長洲居民向傳媒坦言，擔心人多擠逼會有病毒傳播。而各區都人頭湧湧，如黃大仙祠等便人山人海。



長洲中午過後人頭湧湧，不少人品嚐當地美食。由於晚市禁堂食，商戶向傳媒指大部份人趕在傍晚離開，僅得半日生意；有度假屋負責人亦指人流未能帶旺入住率。



另外，警務處處長鄧炳強昨早乘坐水警輪到長洲探訪當值的同事；今次是他四日內三度到各區巡視，早前他到過黃大仙祠、車公廟等。鄧炳強回應有關警方引入電槍的報道，指正研究很多不同低殺傷力武器，近期已推出催淚水槍及胡椒球彈手槍，仍在研究其他裝備需確保安全，用較低武力達到目的。



