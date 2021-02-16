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十歲女昏迷不治 母乘警車赴院遇車禍

2021-02-16 列印
■警車駛至汀角路及南運路交界時，與一輛黑色私家車相撞。
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　　新春時節不幸有小童身亡。大埔廣福邨一名十歲女童昨中午過後，被家人發現昏迷，送院後證實不治。女童母親更禍不單行，昨天乘警車往醫院途中遇車禍，受傷須送院治理。

　　警方昨日中午十二時許接報，指廣福邨廣義樓一名十歲女童昏迷不醒，救護員到場將女童送往那打素醫院搶救，但最終不治。警方向女童家長了解情況，以調查她離世原因。

　　據悉，事發後女童由父親陪同送院，女童母親則乘警車前往醫院，該警車駛至大埔汀角路及南運路交界的十字路口時，與一輛黑色Tesla私家車相撞。涉事警車車頭嚴重損毀，泵把脫落，Tesla左邊車身撞毀，車上安全氣袋彈出。

　　在意外中，警車上兩人受傷，包括女童的母親與一名警員，警員頸部受傷。兩人均須送院治理。

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