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遊艇珠江口迷航　八人歷險獲貨船救起

2021-02-16 列印
遊艇珠江口迷航　八人歷險獲貨船救起
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　　深圳鹽田海事局接獲深圳海上搜救中心轉報，中國香港籍集裝箱船「亞馬遜快航」輪，在珠江口外海南海水域一艘遊艇「狙擊手」上，救起八名遇險成員，包括一名港人。

　　一行共十人在上周六乘遊艇「狙擊手」號從珠海出發出海釣魚，因導航故障迷失方向燃油耗盡，遊艇啟動遇險報警，被駛經船舶「亞馬遜快航」救起八人，包括中國籍七人，中國香港籍一人，健康狀況良好。另外兩名中國籍人員則堅持留在遊艇上，等待其公司安排救助並輸送燃油。

　　深圳鹽田海事局有關負責人表示，該局將配合地方防疫指揮部、海關等相關防疫部門做好後續溝通協調工作，持續跟蹤該遊艇和人員情況。

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