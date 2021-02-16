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網上驚傳蘇屋邨女童遭性侵短片

2021-02-16 列印
■片段內的案發地點，疑似是蘇屋邨地下花園。
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　　近日網上流傳懷疑女童被性侵的短片。有報道指，有關影片疑在深水埗蘇屋邨地下花園位置，涉及跟蹤獨自踩滑板車的女童及進行拍攝。另有短片看見色魔疑在大廈梯間，對女童上下其手，地點懷疑在屋邨大廈的後樓梯，涉及觸摸女童私處及臀部，甚至進行性侵行為。

　　據了解，警方知悉片段後主動調查，初步相信影片與去年九月在葵涌拘捕的一名男子有關。

　　有蘇屋邨居民希望房署加裝更多閉路電視監察，防止罪案發生，以免孩童獨自遊玩或有危險。深水埗區議員何坤洲說過去數個月未有收到街坊求助，而據他向警方了解，也沒有接獲報案。

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