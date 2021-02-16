試營運期間，部份不載客列車於每日的行車時間往來烏溪沙站及紅磡站作列車試運行；由今日開始，屯馬線一期的所有載客列車在啟德站落客後，會逐步駛入屯馬線新建路段（即啟德站至紅磡站路段）進行列車試運。
屯馬線試營運 紅磡站月台疑設洗手間
試營運期間，部份不載客列車於每日的行車時間往來烏溪沙站及紅磡站作列車試運行；由今日開始，屯馬線一期的所有載客列車在啟德站落客後，會逐步駛入屯馬線新建路段（即啟德站至紅磡站路段）進行列車試運。
僱主要陰性結果方准復工 上班族排長龍檢測 求返工通行證
多個行業期待已久的放寬營業限制，隨着每天確診病例回落，機會愈來愈高，昨天飲食、美容、健身以至教師等上班族，趁農曆新年假期最後一天，湧往社區檢測中心檢測，務求當局一旦於初七放寬限聚令，即可持陰性結果復工...
2021-02-16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
「中國最後原始部落」 雲南翁丁村大火
雲南翁丁村老寨昨日下午發生嚴重火災，周日晚上近凌晨才撲滅。據澎湃新聞指，一百零五間茅草屋燒剩四間；而新華社就指，火災無人傷亡，目前起火原因正進一步調查中。雲南當局要求，盡快查清火災原因，並依法追究。 ...
2021-02-16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
發電廠外傳槍聲至少五記者被捕 緬甸裝甲車現身 曾三度「斷網」
緬甸局勢轉趨緊張，仰光等大城市周日入夜後有裝甲車「現身」街頭，自軍事政變以來首次於各市嚴陣以待。周一凌晨更第三度全國性斷網，但無阻民眾上街示威。多國大使深夜發聲明，敦促軍方避免對示威者使用暴力。而國務資政昂山素姬的還押期，由周一延長至周三。 網絡追蹤組織NetBlocks表示，緬甸周一凌晨經歷兩周內第三度全國性斷網和軍方街頭部署後，仰光數百名工程師和科技系的學生聚集抗議軍事政變；而南部土瓦市也有人上街示威。由於政府公務員響應罷工，政府許多部門運作癱瘓，火車服務局部暫停。早前北部克欽邦首府密支那一間發電廠外爆警民衝突，示威者遭安全部隊開槍驅散，不過不清楚部隊使用的是否實彈。當...
2021-02-16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
俯瞰開揚市景 擎天半島闊寬大廳展現空間
九龍站上蓋豪宅之一的擎天半島，地理位置優越，基座為機鐵站及大型商場圓方，生活相當便捷。是次精選當中3房1套放盤，實用面積逾1070方呎，全屋裝潢簇新淡雅，採光度高，廳堂可外望開揚市景。 擎天半...
2021-02-16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
亞洲股市紛傳喜訊 港股料牛年紅盤高開
送鼠迎牛，港股踏入牛年首個交易日，分析員預料今日紅盤將扭轉上年鼠年「沽盤如雨下」的開局，受惠於美股上周破頂，以及昨日亞太區股市普遍上揚，有機會高開100點至200點，為大市帶來牛氣。本周市場氣氛繼續造...
2021-02-16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
歐聯16強賀歲 紅軍沒「牛」運
RB萊比錫教練拿格斯文與利物浦領隊高普是德國同胞，同樣奉行高壓逼搶，但前者有左翼衞安祖利奴愈戰愈勇，相反高普卻傷兵滿營，拿比基達及法賓奴泰華利斯或無緣倒戈。今晚歐聯十六強首回合，萊比錫在匈牙利布達佩斯中立場鬥紅軍，拿格斯文有望領軍先拔頭籌，直取主勝。（Now644、有線601、661台周三凌晨4:00直播） 歐聯回歸賀牛年！拿格斯文接掌萊比錫後，連續兩季晉身歐聯淘汰賽階段，迄今也在德甲屈居班霸拜仁慕尼黑之後排第二。此子的戰術風格大有高普的影子，兩人同樣主張高壓逼搶，後者也盛讚對方：「我十分欣賞萊比錫的戰術，拿格斯文是德國新生代主帥其中一位佼佼者。」 拿格斯文點「錫」功力勝高...
2021-02-16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
【牛年打算換5G手機？】小米新旗艦Mi 11全新108MP三鏡組合 升級AI拍片 六種電影特效添加獨特風格
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
- 【單車客】疫情回落運動設施重開，一文推介港九新界多個單車公園
- 【為春裝物色新手袋】新登場手袋設計五花八門揀邊個？秀智、《LUCA》李多熙及Jessica選擇了 Dior Caro Bag
- 【SpaceX太空旅行】疫情不能去旅行? 不如去外太空吧﹗SpaceX推出「平民版」太空旅行，科技巨富捐出3席助人實現太空夢
- 【IU穿搭大愛】IU 秀英 Lily Collins 女神大愛Roger Vivier 鞋袋配飾穿搭熱選
- 【情人節餐廳2021】 2大情人節浪漫餐廳推介 維港靚景伴二人世界
- 【呂方唔唱抒情歌？】呂方唱過Rock爆《愛令我變炭》 反令事業急跌 後簽華納才反彈
- 【#粉紅色手袋推介】2021春夏手袋 Fendi/Balenciaga/Delvaux等力推粉紅色新作
- 【單車客】屯赤隧道除了是簇新交通基建設施，也是新興單車朝聖熱點？
- 【Music Chat LIVE】清談定唱Live？Why Not Both？唱談IFPI「音樂永續」計畫
- 【展覽好去處】天馬行空的藝術想象﹕紐約藝術家 Todd James策劃群展《Go Figure》藝術展覽
- 【MALL樂哥】ifc商場新裝 「迎春接福桃花臨」
- 【米珠蓮】豐足鴻運年菜
- 【李居明大師會客室】西南犯三碧小心鬥牛煞
- 日本今周熱話-東京帝國酒店大劈價
- 【李居明大師會客室】五黃瘟神襲「東南」關乎生死中風
- 【穿搭教室】波鞋百搭易襯衫！《驅魔麵館》金世正、《L.U.C.A.: The Beginning》李多熙、女團Red Velvet Joy都有這一對
- 日本今周熱話-變身青森蘋果樹主人
- 【好意頭】蔡瀾揮春展 百毒不侵笑傲江湖掂過碌蔗
- 【文青辦年貨！】將軍澳都有誠品？東港城設誠品知味 加推限定春賀市集
- 【眾籌超額120倍】Canon智能雲台相機PowerShot PICK WebCam造型自動捕捉有趣畫面
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
出爐視帝視后捱夜覆賀電 王浩信蔡思貝牛年期待拍喜劇
王浩信繼18年憑《踩過界》奪得視帝後，最近跟蔡思貝再憑《踩過界II》 成為出爐視帝視后，兩人得獎後除了忙捱通宵狂發訊息答謝身邊人外，亦不忘諗點樣令自己進步配得起個獎。鼠年奪獎大旺的他們，踏入牛年兩人目...
2021-02-16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
勵‧志——足食—捉得到的幸福
農曆新年可謂是華人最重視的節日，無論工作多忙、身隔多遠，總是想方設法聚首一堂，與摯愛親朋吃一頓住家飯，那份幸福足以一洗全年的辛勞。我在外國生活近十年，想家時總是特別想吃一碗香噴噴、熱騰騰的叉燒蛋飯。雖...
2021-02-16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬場浮世繪——霍宏聲南非又贏大賽
霍利時的十九歲兒子霍宏聲，早前策「彩虹橋」捧走屬南非三大盃賽之一的大都會錦標後，手風持續暢旺，剛周六在特夫方丹馬場策騎由郭克訓練的Malmoos再添戰功，贏得屬南非三冠系列首關的千六米二級賽Gauteng堅尼大賽。郭克表示Malmoos將按原訂計畫，下月在同一馬場出戰三冠次關南非經典大賽。 馬場浮世繪
2021-02-16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6