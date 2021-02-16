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屯馬線試營運 紅磡站月台疑設洗手間

2021-02-16 列印
■港鐵公開片段，讓網民以車長視角由尖東站出發，往宋皇臺走一轉。
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　　港鐵早前表示，屯馬線全線已進入試營運階段，港鐵亦公開片段，讓網民以車長視角由尖東站出發，往宋皇臺新建路段走一轉，先睹為快。有網民在片段中發現，新建的紅磡站地下月台末端原來設有洗手間，亦是港鐵首個在地底月台設有洗手間的車站。

　　試營運期間，部份不載客列車於每日的行車時間往來烏溪沙站及紅磡站作列車試運行；由今日開始，屯馬線一期的所有載客列車在啟德站落客後，會逐步駛入屯馬線新建路段（即啟德站至紅磡站路段）進行列車試運。

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