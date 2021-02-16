﻿奶薊裏的奶薊素

如果說英國人喜歡NEW NORDIC的助眠片，那麼華人最喜歡的產品之一便是護肝片，這個產品一直很受華人歡迎。究其原因，無非是兩點：高含量的優質選材和效果好。



市面上的護肝產品，也會用上同樣的成份，譬如奶薊。奶薊是一種有兩千年以上歷史的草本食品，它被公認為有極好的護肝作用。不能說它能治病，但用它可以用來防範酒精和毒素對肝臟的損傷，而奶薊裏對肝臟真正有效的成分叫奶薊素。NEW NORDIC護肝片選用的是80%萃取比率的奶薊素，一片護肝片含250毫克奶薊成份，其中有200毫克奶薊素。這樣高含量奶薊素成份，不僅是功效好，價格也比低含量奶薊素的貴很多。



除了奶薊，護肝片內還有朝鮮薊、薑黃等優良的護肝草本，更添加了黑胡椒和膽鹼等。歐洲食品管理局認可黑胡椒是可以提高人體對草本原料的吸收（EFSA-Q-2008-2842 (No. 2109），膽鹼則可以促進脂肪的新陳代謝（EFSA Journal 2011;9(4):2056）。



肝臟不僅幫身體解酒排毒，也是消化和新陳代謝食物的器官。現代人吃得太好，進食了很多含脂量高的食物，加重了肝臟的負擔，因此需要草本來幫點忙。有女性消費者致電說，護肝片能讓她們餐後腹部的脹氣緩解很多。丹麥的雜誌內經常能看到NEW NORDIC護肝片的廣告，圖片是一個男人的大腹便便。很多男士都玫電丹麥總部問，哪裏能買到？如果自己的肚就如圖片上這個狀態，這可不是一個笑話。大家預早面對營養過剩的煩惱，男士還需在喝酒的同時護肝。



說到底，健康生活習慣才是首要，然後再選擇好的草本產品來保養。



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