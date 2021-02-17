﻿人日起「寬聚」 餐館訂到爆 酒店自助餐熱賣 食肆 戲院 美容 健身迎「報復式消費」

新冠肺炎疫情趨向緩和，政府明天（年初七）起放寬部份處所的限聚令，食肆恢復晚市堂食並四人一枱，而美容院、健身中心、戲院等可解封重開。各業界須確保員工每兩周做一次檢測，顧客亦要掃描「安心出行」二維碼或登記資料方可進場。鬆綁消息一出，不少食肆、酒店年初七當晚訂座即爆滿，有餐廳立即改四人餐牌兼加推優惠。



食衞局局長陳肇始說，近日確診數字低於雙位，而不明源頭個案亦減少，即時傳播率減至零點六（即一人傳予不足一人），故可以逐步有條件放寬部份社交距離措施。由明天起，食肆恢復晚市堂食至晚上十時並可以四人一枱，部份餐飲場所須增設通風裝置。部份表列處所，包括室內及戶外體育場所、健身中心、美容院及按摩院、戲院、主題公園、遊戲機中心等均可重開。



顧客須掃安心碼或登記



各業界要確保顧客入內前掃描「安心出行」二維碼或登記姓名、聯絡電話等資料，並保留三十一天；各行業也要安排員工每兩周做一次檢測。若負責人未採取相關措施，當局按不同風險因素，要求場所維持堂食時間至下午五時五十九分，每枱僅兩人，甚至停業，為期三、七或十四天。就維持兩人限聚令，陳指限聚令要由行政會議修改，將盡快處理。



香格里拉、萬豪等多間五星級酒店在年初七至年初十的自助餐訂位已告爆滿，部份酒店最快下星期一才有空位。置地廣場「唐人館」表示，自疫情回落，多了客人光顧，會提供北京烤鴨優惠，原價近七百元，減至二百三十八元，而餐牌有八五折優惠。米芝蓮一星的Beefbar，八、九成枱被預訂，料年初七很快爆滿。



中環百年老店「蛇王芬」表示，過年前生意已見好轉，今年首次推出盆菜，不論堂食或外賣反應皆理想。店主稱，原先擔心過年後的市道，幸好迎來放寬好消息，相信午市和晚市都會滿座。



美容院指預約增多



專業美容管理發展協會會長馬英琴說，「客人『餓』了很久」，近日預約增多，已過半數。亦有美容院指，重開後減少做高風險療程，如停止有蒸氣的程序。有健身中心東主說，學員已預約上堂，不擔心生意，如有學員不使用「安心出行」，會要求登記個人資料。