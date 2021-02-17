﻿新增八確診第四波新低 專家憂將有團年個案

本港昨日新增八宗新冠肺炎確診個案，創第四波疫情以來新低，但約有二十宗初步確診個案。由於三宗源頭不明個案詳情前天已公佈，衞生防護中心昨天不開記者會。中心發稿指，八宗新增個案中，六宗屬本地感染，一半源頭不明，包括葵涌消防局一名男消防隊目，他家住元朗大生圍。另兩名病人為八歲女童及家庭主婦，分別居於葵涌石籬（二）邨石怡樓及鑽石山鳳鑽苑。



在職家庭及學生資助事務處公佈，一名學資處文職職員確診，患者於工業貿易大樓四樓工作，日常無接觸公眾；設於該樓層的服務櫃枱亦會暫停服務至周五。同時，瑪嘉烈醫院及明愛醫院昨日各有一名長期病患女病人不治，本港累計一百九十五人染疫離世。



呼吸系統專科醫生梁子超認為，近日確診數字下跌，相信是短暫現象，認為有機會在未來幾天陸續出現新年聚會相關的個案。他建議當局要增加檢測量，並且對每宗確診個案的追蹤都「窮追猛打」，才有機會截斷傳播鏈。