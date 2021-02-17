專家委員一致推薦科興疫苗應急

疫苗顧問專家委員會昨天開會，十二名委員一致認為內地科興滅活新冠疫苗的接種效益比風險高，會盡快撰寫報告，向食衞局局長推薦緊急使用。據科興提交的數據顯示，十八至六十歲人士接種第一劑後，保護率有百分之五十點六六，相隔二十八日後再接種，保護率提高至百分之六十二點三。



召集人劉澤星（圖）稱，科興疫苗可通過世衛最低門檻，目前有近一千二百萬人接種了，出現吉巴氏症及面癱等嚴重副作用的比率，比發病率低。他重申，委員會的審議沒受到政府在內的任何壓力。



委員會成員、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出，科興疫苗的主要副作用，包括接種位置疼痛、短暫頭痛及肌肉酸痛等。他指，科興提供足夠數據予委員會評估，料第三期數據可刊登在醫學雜誌上，相信數據「一定出到街」。被問到各委員會否接種科興疫苗，以提升市民信心，劉指出，一有疫苗到港，醫護人員是首批接種者，他個人就「邊隻到就會打邊隻」。



