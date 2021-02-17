  • 2021年2月17日 星期三
  • 21º
  • 69%
熱門： 愛民邨消委會氣炸鍋利是強制檢測

日報新聞 > 港聞

旅發局推新一輪「賞你遊香港」

2021-02-17 列印
　　國際旅遊停擺，上月初步訪港旅客人數僅有四千三百多人，按年勁跌九成九。旅發局表示，會繼續向客源市場宣傳，希望旅遊重啟後，旅客盡快重臨香港。旅發局總幹事程鼎一稱會先提振本地遊，當社交距離措施陸續放寬後，將推出新一輪「賞你遊香港」活動，會參考上一輪活動的模式，希望鼓勵本地消費，並計劃從旅行團伸延至酒店業，並正與業界商討。香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良表示，業界期望重啟本地遊，讓從業員有工開，相信對旅行社有少許業務幫助。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd