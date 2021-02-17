  • 2021年2月17日 星期三
  • 21º
  • 69%
熱門： 愛民邨消委會氣炸鍋利是強制檢測

日報新聞 > 港聞

港擬引入互認「通行卡」措施

2021-02-17 列印
　　隨著各國推行疫苖接種計劃，經濟活動有望重啟。商經局局長邱騰華透露，港府正考慮逐步引入類似互認「通行卡」的措施，透過加強病毒檢測及管理人群等，以令一些大型展覽等經貿活動能在疫情下安全舉行。商經局解釋，邱提及的「通行卡」，目的是希望透過更多檢測，以及將來有疫苗後，通過確認的方式，或是一種新的通關根據，令活動能夠在安全情況下推行。至於本港與內地何時通關，邱明言要等到疫情好轉才會考慮，又擔憂香港會成為內地疫情惡化的缺口。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd